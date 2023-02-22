Ben Cushnie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Cushnie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Cushnie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Cushnie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Cushnie 7 Ağustos 2001 tarihinde Hillsborough şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Cushnie Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ben Cushnie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dungannon Swifts futbol takımında oynamaktadır. Dungannon Swifts takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ben Cushnie'nin Dungannon Swifts ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ben Cushnie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Cushnie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ben Cushnie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Cushnie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Glentoran U20

1 Eylül 2019 yılında Ards FC

31 Mayıs 2020 yılında Glentoran U20

1 Temmuz 2020 yılında Glentoran

31 Ağustos 2022 yılında Dungannon

31 Mayıs 2023 yılında Glentoran

Ben Cushnie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Cushnie şuan Dungannon Swifts takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Lisburn Youth (-2013), Glentoran FC (2013-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.