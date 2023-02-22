Ben Doherty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Doherty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Doherty adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Doherty Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Doherty 24 Mart 1997 tarihinde Derry şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Doherty Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ben Doherty, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Derry City futbol takımında oynamaktadır. Derry City takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ben Doherty'nin Derry City ile sözleşmesi 30 Kasım 2025 tarihinde bitmektedir.

Ben Doherty Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Doherty isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ben Doherty Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Doherty futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Derry U19

1 Ağustos 2016 yılında Derry City

16 Ağustos 2018 yılında Glenavon

31 Aralık 2018 yılında Derry City

1 Ocak 2019 yılında Coleraine

27 Temmuz 2021 yılında Larne FC

6 Ocak 2023 yılında Derry City

Ben Doherty Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Doherty şuan Derry City takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Ben Doherty Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey İrlanda U21 takımında 14 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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