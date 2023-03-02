Ben Dudzinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Dudzinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Dudzinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ben Dudzinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ben Dudzinski 2 Ağustos 1995 tarihinde Kingston-upon-Thames şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Jeffrey Dudzinksi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ben Dudzinski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Full Contact yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dartford FC futbol takımında oynamaktadır. Dartford FC takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ben Dudzinski'nin Dartford FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Ben Dudzinski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/bendudzinski
Ben Dudzinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ben Dudzinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.
Ben Dudzinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Ben Dudzinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Hartlepool Utd.
25 Kasım 2016 yılında Darlington 1883
25 Aralık 2016 yılında Hartlepool Utd.
1 Temmuz 2017 yılında Lowestoft
16 Mart 2018 yılında Havant & Water.
24 Temmuz 2019 yılında Sutton Utd
2 Eylül 2020 yılında Oxford City
10 Şubat 2023 yılında Dartford
Ben Dudzinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ben Dudzinski şuan Dartford FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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