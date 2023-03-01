Ben Gerring kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Gerring Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ben Gerring kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ben Gerring ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ben Gerring kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Gerring Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ben Gerring kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Gerring Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Gerring adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Gerring Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Gerring 1 Ocak 1991 tarihinde Torquay şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Gerring Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Weymouth FC futbol takımında oynamaktadır. Weymouth FC takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Ben Gerring'nin Weymouth FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ben Gerring Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Gerring futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Weymouth FC

1 Temmuz 2012 yılında Kettering

29 Eylül 2012 yılında Cambridge City

4 Kasım 2012 yılında Taunton Town

11 Ocak 2013 yılında Truro City FC

1 Temmuz 2013 yılında Bideford AFC

14 Ocak 2014 yılında Hayes & Yeading

1 Temmuz 2014 yılında Gosport Borough

13 Aralık 2014 yılında Hayes & Yeading

14 Aralık 2014 yılında Truro City FC

13 Ocak 2015 yılında Margate FC

1 Temmuz 2015 yılında Hayes & Yeading

21 Ekim 2015 yılında Torquay

27 Ocak 2017 yılında Weston-super-M.

24 Şubat 2017 yılında Torquay

10 Mart 2017 yılında Truro City FC

10 Nisan 2017 yılında Torquay

1 Temmuz 2017 yılında Truro City FC

11 Temmuz 2018 yılında Billericay

1 Eylül 2018 yılında Truro City FC

1 Ekim 2018 yılında Billericay

12 Ekim 2018 yılında Woking

27 Kasım 2020 yılında Oxford City

27 Aralık 2020 yılında Woking

1 Temmuz 2021 yılında Bath City

12 Kasım 2021 yılında Gloucester

14 Temmuz 2022 yılında Bideford AFC

1 Ekim 2022 yılında Weymouth FC

Ben Gerring kimdir

Ben Gerring Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Gerring şuan Weymouth FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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Ben Gerring nereli

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