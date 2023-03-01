Ben Goodliffe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Goodliffe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Goodliffe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Goodliffe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Goodliffe 19 Haziran 1999 tarihinde Watford şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Ben David Goodliffe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Goodliffe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World in Motion yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sutton United futbol takımında oynamaktadır. Sutton United takımına 12 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ben Goodliffe'nin Sutton United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ben Goodliffe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Goodliffe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2016 yılında Boreham Wood

1 Temmuz 2017 yılında Wolves U21

31 Temmuz 2018 yılında FC Dag & Red

31 Mayıs 2019 yılında Wolves U21

12 Temmuz 2019 yılında Sutton Utd

Ben Goodliffe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Goodliffe şuan Sutton United takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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