Ben Hall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Hall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Hall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Hall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Hall 16 Ocak 1997 tarihinde Enniskillen şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Hall Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Ben Hall, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Linfield FC futbol takımında oynamaktadır. Linfield FC takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ben Hall'nin Linfield FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ben Hall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Hall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ben Hall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Hall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2013 yılında Motherwell FC U20

1 Temmuz 2016 yılında Brighton U23

31 Ocak 2018 yılında Notts County

31 Mayıs 2018 yılında Brighton U23

1 Temmuz 2018 yılında Notts County

4 Ocak 2019 yılında Brighton U23

26 Ağustos 2019 yılında Partick Thistle

8 Ocak 2020 yılında Falkirk FC

31 Ocak 2022 yılında Linfield

Ben Hall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Hall şuan Linfield FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ben Hall Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Omagh Academy, Dungannon United

Kuzey İrlanda U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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