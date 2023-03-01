Ben Hinchliffe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Hinchliffe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ben Hinchliffe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ben Hinchliffe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ben Hinchliffe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Hinchliffe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ben Hinchliffe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Hinchliffe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Hinchliffe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Hinchliffe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Hinchliffe 9 Ekim 1988 tarihinde Preston şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Hinchliffe Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stockport County futbol takımında oynamaktadır. Stockport County takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Ben Hinchliffe'nin Stockport County ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ben Hinchliffe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Hinchliffe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Ben Hinchliffe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Hinchliffe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Preston

1 Ağustos 2006 yılında Kendal Town FC

1 Ekim 2006 yılında Preston

23 Şubat 2007 yılında Tranmere Rovers

31 Mayıs 2007 yılında Preston

10 Temmuz 2007 yılında Derby

29 Temmuz 2008 yılında Oxford United

29 Nisan 2009 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2009 yılında Worcester City

21 Kasım 2009 yılında Kendal Town FC

21 Ocak 2010 yılında Bamber Bridge

1 Temmuz 2011 yılında Northwich Vic

1 Temmuz 2012 yılında Fylde

1 Temmuz 2016 yılında Stockport

Ben Hinchliffe kimdir

Ben Hinchliffe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Hinchliffe şuan Stockport County takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ben Hinchliffe nereli

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