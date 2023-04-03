Ben Kauper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Kauper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Kauper adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ben Kauper Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ben Kauper 1 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ben Kauper Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SV Werder Bremen U19 futbol takımında oynamaktadır. SV Werder Bremen U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ben Kauper'nin SV Werder Bremen U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Ben Kauper Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ben Kauper futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında W. Bremen Alt.
1 Temmuz 2020 yılında W. Bremen U17
1 Temmuz 2021 yılında Oberneuland U19
1 Temmuz 2022 yılında W. Bremen U19
Ben Kauper Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ben Kauper şuan SV Werder Bremen U19 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Oberneuland (-2013), SV Werder Bremen (2013-2021), FC Oberneuland (2021-2022), SV Werder Bremen (2022-2023)
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