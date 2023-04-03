Ben Kauper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Kauper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ben Kauper kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ben Kauper ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.