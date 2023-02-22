Ben Kennedy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Kennedy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ben Kennedy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ben Kennedy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ben Kennedy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Kennedy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ben Kennedy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Kennedy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Kennedy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Kennedy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Kennedy 12 Ocak 1997 tarihinde Lisburn şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Ben James Kennedy şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Kennedy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Era Global Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crusaders FC futbol takımında oynamaktadır. Crusaders FC takımına 24 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Ben Kennedy'nin Crusaders FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ben Kennedy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ben_kennedy6

Ben Kennedy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Kennedy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Ben Kennedy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Kennedy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Stevenage U18

18 Şubat 2015 yılında Stevenage

31 Ocak 2019 yılında Newport County

31 Mayıs 2019 yılında Stevenage

24 Ağustos 2020 yılında Crusaders

Ben Kennedy kimdir

Ben Kennedy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Kennedy şuan Crusaders FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lisburn Youth FC (-2013), Stevenage FC (2013-2/2015)

Ben Kennedy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey İrlanda U21 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Kuzey İrlanda U19 takımında 8 numaralı formasıyla 12 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Kuzey İrlanda U17 takımında 8 numaralı formasıyla 14 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Ben Kennedy nereli

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