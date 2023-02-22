Ben Mccormack kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Mccormack Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Mccormack adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Mccormack Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Mccormack 4 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Mccormack Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quorum Sports Advisors yapmaktadır. Ben Mccormack, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Patrick's Athletic futbol takımında oynamaktadır. St. Patrick's Athletic takımına - tarihinde katılmıştır. Ben Mccormack'nin St. Patrick's Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Ben Mccormack Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Mccormack isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ben Mccormack Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Mccormack Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Mccormack şuan St. Patrick's Athletic takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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