"Ben olsam organlarımı bağışlardım" demiş, tüm Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Kalp nakli bekleyen küçük Emirhan hayatını kaybetti!

Doğuştan kalp hastalığı olan Emirhan Taçyıldız (13), 8 yıldır organ bekleme listesinde ilk sıralarda yer alıp, organ nakli gerçekleşmeyen onlarca çocuktan bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde haberlere konu olan 13 yaşındaki küçük Emirhan yardım beklediğini söyleyerek " ellerimde derman kalmadı. Sadece hastanede yaşıyorum. Organlarınızı ne olur bağışlayın, ben olsam bağışlardım" ifadelerini kullanmış, ülkeyi adeta hüzne boğmuştu. Beklediği nakil gerçekleşmeyen Taçyıldız, doğum gününde yaşamını yitirdi.

BÜTÜN AİLE ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Emirhan'ın vefatının çok şey öğrettiğini, acı olayın ardından ailecek organlarını bağışladıklarını belirten Emirhan'ın amcası Ahmet Taçyıldız, "Bu haberi yaptığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Keşke organ bağışı Türkiye genelinde herkeste olsa, insanlar bağışladıkları organları insanlarda nasıl hayat bulduğunu görebilseler. Bizlerde Taçyıldız ailesi olarak Emirhan'ın ölümü sonrası bütün organlarımızı bağışlama kararı aldık. İnşallah bütün insanlarımız bunu yapar" dedi. Emirhan'ın diğer bir amcası Arif Taçyıldız ise "Emirhan'a nakil yetişmedi. Dün Emirhan'ın doğum günüydü. Büyük bir acı yaşıyoruz. Allah kimseye bu acıyı göstermesin. Emirhan'ın son isteği normal çocuklar gibi koşup oynamak ve gondola binmekti" ifadelerine yer verdi.

HIZLI TREN VE GONDOLA BİNMEK İSTİYORDU

Hastalığı sebebiyle yıllardır hastanede tedavi altında olan Emirhan, 5 yıldır okula da gidemiyordu. Taçyıldız, en büyük hayalinin YHT ve lunaparklarda bulunan gondol oyuncağına binmek istediğini dile getirmiş, "YHT'ye binmek çok istiyorum, gondola da hiç binmedim. Onlara binmek çok ama çok istiyorum. Hiçbir şey görmedim ki, hep hastanelerde geçti hayatım." ifadelerine yer vermişti.