"Ben saf adamım" diyen Erkan Petekkaya dolandırılma itirafıyla şaşırttı! "Ticaret bana göre değil"

Star TV'de ekranlara gelen 'Sana Söz' adlı dizide 'Ömer Komiser' karakterini canlandıran Erkan Petakkaya'nın, Posta gazetesine verdiği röportajda 2.5 yıl önce nasıl dolandırıldığını anlatırken ayrıca en çok canlandırmak istediği rolü de açıkladı.

"RESMEN DOLANDIRILDIM"

2.5 yıl önce restoranını sattığını ancak hala parasını alamadığını dile getiren Petekkaya, "Ben saf adamımdır, insanlara inanırım ve resmen dolandırıldım... Bildiğiniz profesyonel dolandırıcılara denk geldim. Sağlık olsun! Bu işin mahkemesi, adaleti var. Bir şekilde hakkımı alırım ama ticaret bana göre değil. Herkes kendi işini yapmalı. Bir de başında durmadığın iş senin isin değilmiş. Onu anladım." şeklinde konuştu.

"BENİ DE ÇOK ETKİLEDİ"

'Kırmızı Oda' dizisindeki 'Sadi' karakteriyle ilgili açıklamalarda bulunan oyuncu, "'Sadi' karakteri beni de çok etkiledi. Meslek hayatımda çok özel bir yeri oldu. Büyük bir zevk ve keyifle oynadım. Seyirci de çok beğendi ve çok mutlu oldum. Nasıl bu kadar sahici oynuyorum sorusunun yanıtı zor çünkü bu benim mesleğim. Çok severek yaptığım işim." dedi.

"GAFFAR OKKAN'I OYNAMAYI İSTERDİM"

"'Şu kişiyi canlandırmak isterdim' dediğiniz bir rol var mı?" sorusuna yanıt veren Petekkaya, "2001'de bir suikast sonucu öldürülen emniyet müdürü Gaffar Okkan'ı oynamayı çok isterdim. Hatta bir ara çalıştık üzerinde ama olmadı. Hayalimdir. Ayrıca senaryosu çok iyi yazılmış bir soygun filminde oynamak istiyorum." açıklamasında bulundu.