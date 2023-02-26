Ben Sahar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Sahar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Sahar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Sahar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Sahar 10 Ağustos 1989 tarihinde Holon şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsrail,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da בן שׂהר‎ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Sahar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Ben Sahar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Haifa futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Haifa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ben Sahar'nin Maccabi Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ben Sahar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Bensahar11

Ben Sahar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Sahar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ben Sahar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Sahar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Hapoel Tel Aviv

1 Temmuz 2006 yılında Chelsea

1 Ağustos 2007 yılında QPR

31 Aralık 2007 yılında Chelsea

1 Şubat 2008 yılında Sheff Wed

1 Nisan 2008 yılında Chelsea

1 Temmuz 2008 yılında FC Portsmouth

1 Aralık 2008 yılında Chelsea

1 Ocak 2009 yılında De Graafschap

30 Haziran 2009 yılında Chelsea

1 Temmuz 2009 yılında Espanyol

1 Temmuz 2010 yılında Hapoel Tel Aviv

30 Haziran 2011 yılında Espanyol

1 Temmuz 2011 yılında AJ Auxerre

30 Haziran 2012 yılında Espanyol

19 Temmuz 2012 yılında Hertha Berlin

21 Ocak 2014 yılında Bielefeld

30 Haziran 2014 yılında Hertha Berlin

21 Temmuz 2014 yılında Willem II

8 Temmuz 2015 yılında H. Beer Sheva

1 Ağustos 2020 yılında APOEL Nikosia

30 Haziran 2021 yılında H. Beer Sheva

1 Temmuz 2021 yılında Maccabi Haifa

Ben Sahar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Sahar şuan Maccabi Haifa takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ben Sahar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Tel Aviv

İsrail takımında 14 numaralı formasıyla 7 Şubat 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 8 gol atmıştır.

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