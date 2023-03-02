Ben Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Smith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ben Smith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ben Smith {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ben Smith Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
St. Albans City futbol takımında oynamaktadır. St. Albans City takımına - tarihinde katılmıştır. Ben Smith'nin St. Albans City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ben Smith Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ben Smith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ben Smith şuan St. Albans City takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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