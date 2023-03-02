Ben Swift kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Swift Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ben Swift kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ben Swift ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.