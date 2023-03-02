Ben Swift kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Swift Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Swift adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ben Swift Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ben Swift 18 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin George Swift şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ben Swift Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ben Swift, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Tonbridge Angels futbol takımında oynamaktadır. Tonbridge Angels takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ben Swift'nin Tonbridge Angels ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ben Swift Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ben Swift futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Kasım 2014 yılında Aston Villa U18
1 Temmuz 2015 yılında Aston Villa U21
1 Şubat 2017 yılında Margate FC
1 Temmuz 2022 yılında Tonbridge
Ben Swift Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ben Swift şuan Tonbridge Angels takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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