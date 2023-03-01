Ben Wells kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Wells Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Wells adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ben Wells Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ben Wells 29 Şubat 2000 tarihinde Romford şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İrlanda,İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ben Wells Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Ben Wells, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Crawley Town futbol takımında oynamaktadır. Crawley Town takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ben Wells'nin Crawley Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Ben Wells Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ben Wells futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında West Ham U18
4 Temmuz 2018 yılında QPR U21
15 Mart 2022 yılında Welling Utd.
20 Temmuz 2022 yılında Crawley Town
Ben Wells Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ben Wells şuan Crawley Town takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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