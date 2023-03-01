Ben Whitfield kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Whitfield Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Whitfield adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ben Whitfield Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ben Whitfield 28 Şubat 1996 tarihinde Bingley şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Michael Whitfield şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ben Whitfield Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Full Circle Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AFC Barrow futbol takımında oynamaktadır. AFC Barrow takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ben Whitfield'nin AFC Barrow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Ben Whitfield Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/ben_whitfield96
http://www.instagram.com/benwhitfield96/
Ben Whitfield Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ben Whitfield futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Bournemouth U21
12 Ekim 2015 yılında Kidderminster
31 Mayıs 2016 yılında Bournemouth U21
25 Ağustos 2016 yılında Yeovil Town
31 Mayıs 2017 yılında Bournemouth U21
4 Ağustos 2017 yılında Port Vale
31 Mayıs 2018 yılında Bournemouth U21
1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz
30 Ağustos 2018 yılında Port Vale
3 Eylül 2019 yılında Torquay
6 Temmuz 2021 yılında Stockport
21 Temmuz 2022 yılında Barrow
Ben Whitfield Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ben Whitfield şuan AFC Barrow takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.
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