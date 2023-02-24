Benaris Durakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benaris Durakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benaris Durakovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benaris Durakovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benaris Durakovic 16 Mart 2001 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Benaris Duraković şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benaris Durakovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iStar Football yapmaktadır. Benaris Durakovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFK SIMM-BAU futbol takımında oynamaktadır. BFK SIMM-BAU takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Benaris Durakovic'nin BFK SIMM-BAU ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benaris Durakovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benaris Durakovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Benaris Durakovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benaris Durakovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Mladost Kakanj

10 Şubat 2021 yılında FK Rudar Kakanj

4 Temmuz 2022 yılında Simm-Bau

Benaris Durakovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benaris Durakovic şuan BFK SIMM-BAU takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.