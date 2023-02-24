Bence Biro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Biro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bence Biro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bence Biro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bence Biro 14 Temmuz 1998 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Bíró Bence Balázs şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bence Biro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Bence Biro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szeged-Csanád - GA futbol takımında oynamaktadır. Szeged-Csanád - GA takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bence Biro'nin Szeged-Csanád - GA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bence Biro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bence Biro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bence Biro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bence Biro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağustos 2010 yılında Honvéd Alt.

1 Temmuz 2013 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2014 yılında Guimarães U19

1 Temmuz 2016 yılında Guimarães B

21 Ocak 2020 yılında MTK Budapest

1 Temmuz 2021 yılında Pécsi MFC

30 Haziran 2022 yılında MTK Budapest

1 Temmuz 2022 yılında Szeged

Bence Biro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bence Biro şuan Szeged-Csanád - GA takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bence Biro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ferencvárosi TC, Dalnoki Akadémia (-2009)

Macaristan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 8 gol atmıştır.

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