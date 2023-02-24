Bence Deutsch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Deutsch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bence Deutsch kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bence Deutsch ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bence Deutsch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Deutsch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bence Deutsch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Deutsch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bence Deutsch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bence Deutsch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bence Deutsch 4 Ağustos 1992 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bence Deutsch Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bence Deutsch, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyíregyháza Spartacus futbol takımında oynamaktadır. Nyíregyháza Spartacus takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bence Deutsch'nin Nyíregyháza Spartacus ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bence Deutsch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bence Deutsch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Bence Deutsch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bence Deutsch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında MTK U17

1 Temmuz 2009 yılında MTK U19

20 Şubat 2012 yılında SZTK

30 Haziran 2012 yılında MTK U19

1 Ağustos 2012 yılında SZTK

30 Haziran 2013 yılında MTK U19

1 Temmuz 2013 yılında MTK Budapest

22 Temmuz 2013 yılında Pécsi MFC

31 Aralık 2013 yılında MTK Budapest

21 Şubat 2014 yılında SZTK

30 Haziran 2014 yılında MTK Budapest

19 Temmuz 2016 yılında Zalaegerszeg

30 Haziran 2017 yılında MTK Budapest

30 Temmuz 2020 yılında BFC Siófok

4 Temmuz 2022 yılında Nyíregyháza

Bence Deutsch kimdir

Bence Deutsch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bence Deutsch şuan Nyíregyháza Spartacus takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Magyar Athletikai Club (-2004)

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Bence Deutsch nereli

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