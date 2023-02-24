Bence Nyitrai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Nyitrai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bence Nyitrai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bence Nyitrai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bence Nyitrai 10 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bence Nyitrai Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bence Nyitrai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Siófok futbol takımında oynamaktadır. BFC Siófok takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bence Nyitrai'nin BFC Siófok ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bence Nyitrai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bence Nyitrai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bence Nyitrai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bence Nyitrai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Honvéd Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2020 yılında Honvéd U19

1 Ocak 2021 yılında Honvéd II

18 Temmuz 2022 yılında BFC Siófok

30 Haziran 2023 yılında Honvéd II

Bence Nyitrai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bence Nyitrai şuan BFC Siófok takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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