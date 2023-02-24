Benedek Erdelyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benedek Erdelyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benedek Erdelyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Benedek Erdelyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Benedek Erdelyi 28 Eylül 2005 tarihinde Debrecen şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Erdélyi Benedek Miklós şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Benedek Erdelyi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benedek Erdelyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Debreceni VSC futbol takımında oynamaktadır. Debreceni VSC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Benedek Erdelyi'nin Debreceni VSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Benedek Erdelyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Benedek Erdelyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Debrecen U17
1 Ocak 2022 yılında Debrecen U19
1 Temmuz 2022 yılında Debrecen II
1 Ocak 2023 yılında Debrecen
Benedek Erdelyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Benedek Erdelyi şuan Debreceni VSC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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