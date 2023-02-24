Benedek Erdelyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benedek Erdelyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Benedek Erdelyi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Benedek Erdelyi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.