Benedek Papp G kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benedek Papp G Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benedek Papp G adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benedek Papp G Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benedek Papp G 3 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benedek Papp G Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szentlőrinc SE futbol takımında oynamaktadır. Szentlőrinc SE takımına 6 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Benedek Papp G 'nin Szentlőrinc SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benedek Papp G Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benedek Papp G isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Benedek Papp G Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benedek Papp G futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mayıs 2018 yılında Hajdúb. Jgd

7 Eylül 2018 yılında B.újváros U19

31 Temmuz 2020 yılında DEAC II

6 Ağustos 2022 yılında Szentlőrinc SE

Benedek Papp G Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benedek Papp G şuan Szentlőrinc SE takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.