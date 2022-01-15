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Benibeşer ne demek, TDK'ya göre Benibeşer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Benibeşer kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Benibeşer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Benibeşer nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Benibeşer kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Benibeşer ne demek, TDK'ya göre Benibeşer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Benibeşer ne demek? Benibeşer TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi benibeşer kelimesi. Peki benibeşer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre benibeşer nedir, benibeşer kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BENİBEŞER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Benibeşer kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Benibeşer kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre benibeşer kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnsan

BENİBEŞER CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Benibeşer arasında, ister şiire, ister başka bir şeye rehberlik etmek ancak o şeyin cinsinden olmaya mütevakkıftır.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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