Benjamin Babati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Babati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Babati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Babati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Babati 29 Kasım 1995 tarihinde Zalaegerszeg şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Babati Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benjamin Babati, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ETO FC Győr futbol takımında oynamaktadır. ETO FC Győr takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Babati'nin ETO FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Babati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Babati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Babati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Babati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında ZTE U17

1 Ocak 2011 yılında ZTE U19

1 Temmuz 2012 yılında Zalaegerszeg

28 Ocak 2022 yılında Mezőkövesd

16 Temmuz 2022 yılında ETO FC Győr

30 Haziran 2023 yılında Mezőkövesd

Benjamin Babati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Babati şuan ETO FC Győr takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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