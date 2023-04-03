Benjamin Bussmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Bussmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Benjamin Bussmann kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Benjamin Bussmann ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.