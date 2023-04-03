Benjamin Bussmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Bussmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Bussmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Benjamin Bussmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Benjamin Bussmann 30 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Benjamin Bussmann Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportswerk yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
1.FC Köln U19 futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Bussmann'nin 1.FC Köln U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Benjamin Bussmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Benjamin Bussmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında 1.FC Köln U17
1 Temmuz 2022 yılında 1.FC Köln U19
Benjamin Bussmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Benjamin Bussmann şuan 1.FC Köln U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Fortuna Düsseldorf, 1.FC Köln
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.