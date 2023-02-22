Benjamin Clark kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Clark Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Clark adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Benjamin Clark Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Benjamin Clark 13 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Benjamin Clark Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benjamin Clark, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
University College Dublin futbol takımında oynamaktadır. University College Dublin takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Benjamin Clark'nin University College Dublin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Benjamin Clark Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Benjamin Clark futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
28 Ocak 2022 yılında Bray Wanderers
1 Ocak 2023 yılında UCD
Benjamin Clark Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Benjamin Clark şuan University College Dublin takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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