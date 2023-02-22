Benjamin Fredrick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Fredrick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Fredrick adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Benjamin Fredrick Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Benjamin Fredrick {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Benjamin Fredrick Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına - tarihinde katılmıştır. Benjamin Fredrick'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Benjamin Fredrick Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Benjamin Fredrick Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Benjamin Fredrick şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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