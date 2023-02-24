Benjamin Music kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Music Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Music adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Music Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Music 12 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Musić Benjamin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Music Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benjamin Music, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Kakanj futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Kakanj takımına - tarihinde katılmıştır. Benjamin Music'nin FK Rudar Kakanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Music Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Music isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Music Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Music Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Music şuan FK Rudar Kakanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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