Benjamin Ozor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Ozor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Ozor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Benjamin Ozor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Benjamin Ozor 1 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Benjamin Ozor Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benjamin Ozor, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Benjamin Ozor'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Benjamin Ozor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Benjamin Ozor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Lobi Stars
Benjamin Ozor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Benjamin Ozor şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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