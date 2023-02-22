Benjamin Ozor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Ozor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Benjamin Ozor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Benjamin Ozor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.