Benjamin Sehic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Sehic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Sehic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Sehic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Sehic 11 Ekim 1998 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Šehić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Sehic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benjamin Sehic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeljeznicar Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Zeljeznicar Sarajevo takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Sehic'nin FK Zeljeznicar Sarajevo ile sözleşmesi 19 Ocak 2023 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Sehic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Sehic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Sehic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Sehic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Zeljeznicar U19

1 Temmuz 2017 yılında Zeljeznicar

18 Ocak 2018 yılında NK Iskra Bugojno

30 Haziran 2018 yılında Zeljeznicar

26 Temmuz 2018 yılında FK Gorazde

16 Temmuz 2019 yılında Igman Konjic

5 Şubat 2021 yılında TOSK Tesanj

31 Ocak 2022 yılında Zeljeznicar

Benjamin Sehic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Sehic şuan FK Zeljeznicar Sarajevo takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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