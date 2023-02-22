Benjamin Tanimu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Tanimu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Tanimu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Benjamin Tanimu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Benjamin Tanimu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Benjamin Tanimu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benjamin Tanimu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bendel Insurance futbol takımında oynamaktadır. Bendel Insurance takımına - tarihinde katılmıştır. Benjamin Tanimu'nin Bendel Insurance ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Benjamin Tanimu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Benjamin Tanimu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Benjamin Tanimu şuan Bendel Insurance takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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