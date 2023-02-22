Benjamin Tanimu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Tanimu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Benjamin Tanimu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Benjamin Tanimu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.