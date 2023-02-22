Benjamin Turba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Turba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Turba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Benjamin Turba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Benjamin Turba 7 Kasım 1992 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Turba Ishaya şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Benjamin Turba Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Benjamin Turba'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Benjamin Turba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Benjamin Turba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Benjamin Turba şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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