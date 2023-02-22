Benjamin Turba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Turba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Benjamin Turba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Benjamin Turba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.