Benjamin Verbic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Verbic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Verbic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Verbic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Verbic 27 Kasım 1993 tarihinde Celje şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Verbič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Verbic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AR Sport Management yapmaktadır. Benjamin Verbic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Verbic'nin Panathinaikos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Verbic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/benjaminverbic7/

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Benjamin Verbic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Verbic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Benjamin Verbic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Verbic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sampion Celje

31 Aralık 2011 yılında NK Celje

1 Ağustos 2012 yılında Sampion Celje

31 Aralık 2012 yılında NK Celje

1 Temmuz 2015 yılında FC Kopenhag

4 Ocak 2018 yılında Dinamo Kiev

14 Mart 2022 yılında Legia Varşova

30 Haziran 2022 yılında Dinamo Kiev

29 Temmuz 2022 yılında Panathinaikos

Benjamin Verbic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Verbic şuan Panathinaikos Athen takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Benjamin Verbic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya takımında 21 numaralı formasıyla 30 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 46 maçta 5 gol atmıştır.

Slovenya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 25 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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