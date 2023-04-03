Benjamin Vit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Vit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Vit adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Benjamin Vit Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Benjamin Vit 16 Nisan 2003 tarihinde Brno şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Benjamín Vit şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Benjamin Vit Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benjamin Vit, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Zbrojovka Brno B futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Vit'nin FC Zbrojovka Brno B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Benjamin Vit Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Benjamin Vit futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Z. Brno U19
1 Temmuz 2022 yılında FCZ Brno B
Benjamin Vit Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Benjamin Vit şuan FC Zbrojovka Brno B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?TJ Sokol Žabčice (2009 - 2011)
SK Tuřany (2011 - 2012)
FC Sparta Brno (2012 - 2017)
FC Zbrojovka Brno (2017 - 2022)
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