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Bennu Gerede'nin oğlundan tartışma yaratan paylaşım! Dilan Gerede Erkaya, sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını yayınladı!

Bennu Gerede’nin oğlu Dilan Gerede Erkaya Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafla sevgilisini çırılçıplak paylaşarak takipçilerini şaşırttı.

Bennu Gerede'nin oğlundan tartışma yaratan paylaşım! Dilan Gerede Erkaya, sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını yayınladı!

Bennu Gerede'nin oğulları gündemden düşmüyor. Kendisinden 23 yaş büyük Bilge Öztürk'le aşk yaşayan Daren Gerede Erkaya'nın ardından şimdi de kardeşi Dilan Gerede Erkaya, sosyal medyada olay oldu.

Dilan Gerede Erkaya, sevgilisi Laura Shakimova ile sarılırken pozunu paylaştı. Kendisi giyinik olan Erkaya'nın sevgilisinin çıplak halini yayınlaması şaşırttı. Bu paylaşım kimi takipçileri tarafından hoş karşılanmayarak özelin bu kadar ortalığa dökülmemesi gerekildiği savunuldu.

Bennu Gerede'nin oğlundan tartışma yaratan paylaşım! Dilan Gerede Erkaya, sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını yayınladı!

Yaşadığı aşklar ve sosyal medyada paylaştığı karelerle dikkat çeken Dilan Gerede Erkaya, daha önce de kendi çıplak karesini paylaşmıştı.

Bennu Gerede'nin oğlundan tartışma yaratan paylaşım! Dilan Gerede Erkaya, sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını yayınladı!

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