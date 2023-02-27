Beno Kovacevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beno Kovacevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Beno Kovacevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Beno Kovacevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Beno Kovacevic 17 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Kovacevic şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Beno Kovacevic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wiltz 71 futbol takımında oynamaktadır. FC Wiltz 71 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Beno Kovacevic'nin FC Wiltz 71 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Beno Kovacevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Beno Kovacevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Beno Kovacevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Beno Kovacevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FC Wiltz 71

Beno Kovacevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Beno Kovacevic şuan FC Wiltz 71 takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Racing Troisvierges (2010-2018), FC Wiltz 71 (2018-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.