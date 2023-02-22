Benson Sakala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benson Sakala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Benson Sakala kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Benson Sakala ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Benson Sakala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benson Sakala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Benson Sakala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benson Sakala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benson Sakala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benson Sakala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benson Sakala 12 Eylül 1996 tarihinde Lusaka şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Zambiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benson Sakala Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benson Sakala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Viagem Pribram futbol takımında oynamaktadır. FK Viagem Pribram takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Benson Sakala'nin FK Viagem Pribram ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benson Sakala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benson Sakala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Benson Sakala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benson Sakala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Red Arrows FC

1 Ocak 2015 yılında Power Dynamos FC

22 Ekim 2021 yılında Viktoria Zizkov

29 Temmuz 2022 yılında Viagem Pribram

Benson Sakala kimdir

Benson Sakala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benson Sakala şuan FK Viagem Pribram takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Benson Sakala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Zambiya takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 0 gol atmıştır.

Zambiya U23 takımında 12 numaralı formasıyla 28 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Benson Sakala nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Marko Bakic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Bakic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marko Bakic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Bakic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrik Haitl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Haitl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrik Haitl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Haitl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miguel Mellado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Mellado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miguel Mellado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Mellado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milos Kopecny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Kopecny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milos Kopecny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Kopecny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lukas Zoubele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Zoubele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukas Zoubele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Zoubele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Harold Moukoudi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harold Moukoudi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Harold Moukoudi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harold Moukoudi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi