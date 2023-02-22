Benson Sakala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benson Sakala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benson Sakala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benson Sakala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benson Sakala 12 Eylül 1996 tarihinde Lusaka şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Zambiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benson Sakala Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benson Sakala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Viagem Pribram futbol takımında oynamaktadır. FK Viagem Pribram takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Benson Sakala'nin FK Viagem Pribram ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benson Sakala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benson Sakala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benson Sakala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benson Sakala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Red Arrows FC

1 Ocak 2015 yılında Power Dynamos FC

22 Ekim 2021 yılında Viktoria Zizkov

29 Temmuz 2022 yılında Viagem Pribram

Benson Sakala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benson Sakala şuan FK Viagem Pribram takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Benson Sakala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zambiya takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 0 gol atmıştır.

Zambiya U23 takımında 12 numaralı formasıyla 28 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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