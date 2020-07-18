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Benzema'dan Erzurumspor paylaşımı

Real Madrid'in Fransız forvet oyuncu Karim Benzema, Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'la ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Benzema'dan Erzurumspor paylaşımı

TFF 1.Lig bugün oynanan 34.hafta maçlarıyla tamamlandı. Evinde konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile ilgili  olarak Real Madrid'in Fransız forvet oyuncu Karim Benzema sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Tuz serpme hareketiyle fenomen haline gelen et lokantaları sahibi Erzurumlu Nusret Gökçe'yi etiketleyerek mavi-beyazlı ekibin futbolcularının galibiyet sevinci yaşadığı fotoğrafı paylaşan Benzema, fotoğrafın üzerine de "şampiyon" notunu düştü.

Benzema'dan Erzurumspor paylaşımı

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