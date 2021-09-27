Benzemez Kimse Bize programına Şafak Sezer damga vurdu! Canlı yayında Bülent Ersoy'a alkol testi yaptı! İzleyiciyi kırıp geçirdi!

Bu hafta; arabesk müziğin kraliçesi Kibariye, güçlü yorumu ve dillerden düşmeye şarkılarıyla “Benzemez Kimse Bize”ye renk katarken programın bir diğer konuğu ünlü komedyen Şafak Sezer ise herkesi kahkahaya boğdu.

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser ile müzik ziyafeti verecek olan Kibariye, samimi açıklamaları ve neşeli sohbetiyle de izleyenlere unutulmaz anlar yaşatırken, Şafak Sezer ise keyifli sohbetiyle hem güldürdü hem de unutulmaz bir gece yaşattı.

Programa perukla katılan iki isimden Şafak Sezer geçtiğimiz hafta alkollü çıktığı iddialarıyla gündeme gelen Bülent Ersoy'a alkolmetre üfletmesi izleyiciyi gülmekten kırdı geçirdi.