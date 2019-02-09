Benzia'nın menajeri Fenerbahçe yönetiminden talepte bulundu!

Sarı Kanarya'nın, geçtiğimiz yaz Lille'den 1 sezonluğuna kiraladığı Yassine Benzia ile ilgili hafta başında şok bir gelişme yaşanmıştı. Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdiği listede 24 yaşındaki futbolcu kendine yer bulamamıştı.

Cezayirli yıldızın Spor Toto Süper Lig'in kalan haftalarında oynayamayacak olması ülkesinin Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alma ihtimalini de tehlikeye düşürmüştü. Cezayir Milli Takımı'nın teknik direktörü Djamel Belmadi'nin Mısır'da düzenlenecek turnuva için oluşturacağı kadroda oyuncuların takımlarında oynadıkları maç sayılarına dikkat edeceğini belirtmesi genç yıldızın turnuvada yer alma ihtimalini iyice azaltmıştı.

Benzia'nın ülkesinde yayım yapan L'Expressin DZ gazetesi ise konuyla ilgili olarak flaş bir iddia yer verdi. Gazetenin haberinde Benzia'nın menajerinin Sarı Lacivertli yönetimle görüşerek oyuncusunun transfer sezonunun hâlâ devam ettiği bir lige kiralanmasını istediği belirtildi. Benzia'nın transfer olabileceği ülkeler arasında transfer döneminin hâlen devam ettiği Çin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri bulunuyor.

BENZİA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ VE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

8 Eylül 1994'te Fransa'nın Saint-Aubin-les-Elbeuf kentinde doğan Cezayir asıllı Yassine Benzia, Lyon altyapısında futbola başladı.

2012 yılında yine Lyon'da profesyonel olan Benzia, 3 sezon kulübünün formasını giydi. Lyon döneminde 54 maçta görev alan Yassine Benzia, 17 kez ilk 11'de sahaya çıktı ve 6 gol kaydetti.

Ağustos 2015'te 1 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'e transfer olan Benzia, ikisi bu sezon olmak üzere Ligue 1 ekibinin formasını 93 kez giydi.

77 maça ilk 11'de başlayan Benzia, 11 kez rakip fileleri havalandırdı. Benzia bu sezon çıktığı 2 karşılaşmada 1 asist yapmayı başardı.

Fransa U16, U17, U18, U19 ve U21 Milli Takım formalarını toplam 43 kez giyen genç yıldız, 25 Mart 2016'da Cezayir Milli Takımı'nın formasını giydi.

BENZİA'NIN ÖZELLİKLERİ

Asıl mevkisi forvet arkası olan Benzia, ihtiyaç halinde sağ kanatta ya da santrfor pozisyonunda da oynayabiliyor.

Bir hücumcu olmasına karşın mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Benzia, top kapma mücadelelerinden geri kalmıyor. Savunma katkısı oldukça yüksek olan genç futbolcu, duran toplarda da oldukça başarılı.

Benzia oyun kurulumunda takımına önemli bir pas ayağı oluyor ve savunma arkasına kritik paslar atabiliyor.

Benzia, bitiricliğinin yanı sıra hava topu mücadelelerinde de zayıf kalıyor.