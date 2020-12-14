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Benzin ve motorine fiyatlara yansımayan zam geldi

Son dakika haberi... EPGİS'ten yapılan açıklamada motorinin litre fiyatına 15, benzinin litre fiyatına ise 4 kuruş zam yapıldı. Ancak söz konusu zamlar Eşel Mobil Sistemi gereği  ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacak.

Benzin ve motorine fiyatlara yansımayan zam geldi

EPGİS'den konuya ilişkin yapılan açıklamada,"15/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 15, Benzinde 4 KRŞ/LT Ffiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği  ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." denildi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Tayfun Altuntaş
Editör


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