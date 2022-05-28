Benzin ve motorine gece yarısı zammı: Benzin 25 lirayı aştı​​​​​​​

Döviz kurunda yaşanan yükselişin ardından benzinin litre fiyatına 70 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 97 kuruş zam gelmesi bekleniyordu.

Gece yarısından itibaren geçerli olan fiyatların ardından benzin 25 lirayı geçti. Akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkisi olan petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarına yine çifte zam geldi.

BENZİN 25 LİRAYI GEÇTİ

Benzine 70 kuruş, motorine ise 1 lira zam geldi. Akaryakıt fiyatlarına gelen son zamların ardından İstanbul'da benzinin litresi 25.01 liraya, motorinin litresi ise 24.45 liraya yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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