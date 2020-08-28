Benzine zammın ardından indirim geldi

EPGİS, bezine geçtiğimiz çarşamba günü yapılan zammın ardından 15 kuruş indirim yapıldığını duyurdu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak indirim geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 15 kuruş/lt pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim



29/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 15 KRŞ/LT



pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS (@trepgis) August 28, 2020

BENZİN FİYATI NE KADAR?

Buna göre Başkent Ankara'da ortalama 6,90 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,75 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,85 liradan 6,70 liraya, İzmir'de 6,91 liradan 6,76 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.