Benzine ve motorine zam var mı? 21 Ağustos 2023 İşte güncel motorin fiyatları

Benzine motorine zam var mı?

Dünyada ham petrol fiyatlarının dolar bazında artması ve Türkiye'deki dolar kurundaki hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden oluyor. Bu kapsamda da 22 Ağustos 2023 salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 lira zam bekleniyor.

Benzinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

21 Ağustos 2023 İşte güncel motorin fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 36.86 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 37.74 liradan satılıyor