Beraber çıktıkları son yürüyüş oldu! Ölen eşinin başından bir an bile ayrılamadı

Sahabiye Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, eşi Zeliha E. ile Nüfus Müdürlüğü bahçesinde yürüyen Hasan E. (80) bir anda fenalaştı. Herkesin gözü önünde yere yığılan Hasan E. için çevredekiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

GÖZLERİNİ AYIRMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hasan E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı. Zeliha E. ise, hayatını kaybeden eşinin yanından bir an olsun ayrılmadı.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Gözyaşlarına boğulan Zeliha E.'yi olay yerine gelen yakınları teselli etti. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Hasan E.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.