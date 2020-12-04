Beraber çıktıkları son yürüyüş oldu! Ölen eşinin başından bir an bile ayrılamadı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eşiyle yolda yürürken fenalaşan 80 yaşındaki şahıs bir anda yere yığıldı. Sağlık ekipleri gelene kadar eşinin başından bir an olsun ayrılmayan kadın saatlerce gözyaşı döktü. 112 sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sahabiye Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, eşi Zeliha E. ile Nüfus Müdürlüğü bahçesinde yürüyen Hasan E. (80) bir anda fenalaştı. Herkesin gözü önünde yere yığılan Hasan E. için çevredekiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
GÖZLERİNİ AYIRMADI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hasan E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı. Zeliha E. ise, hayatını kaybeden eşinin yanından bir an olsun ayrılmadı.
CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI
Gözyaşlarına boğulan Zeliha E.'yi olay yerine gelen yakınları teselli etti. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Hasan E.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.