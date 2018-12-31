Berat Albayrak, "ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz"

IHAAW193341-EKO/31-12-2018 - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz. İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. 31.12.2018 19:33:41 TSI NNNN