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Berat Albayrak, "ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz"

IHAAW193341-EKO/31-12-2018 - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ett

Berat Albayrak, "ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz"

IHAAW193341-EKO/31-12-2018 - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz. İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. 31.12.2018 19:33:41 TSI NNNN


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