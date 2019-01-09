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Berat Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2019’u da müjdelerle başlattı"

IHAAW182439-EKO/08-01-2019 - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2019'u da müjdelerle başlattı. Ekonomide dengelenme döneminin sağladığı her pozitif gelişmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Bütçe disiplininden tavi

Berat Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2019’u da müjdelerle başlattı"

IHAAW182439-EKO/08-01-2019 - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2019'u da müjdelerle başlattı. Ekonomide dengelenme döneminin sağladığı her pozitif gelişmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Bütçe disiplininden taviz vermeden, ortaya koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. 08.01.2019 18:24:39 TSI NNNN


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