Berat Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2019’u da müjdelerle başlattı" IHAAW182439-EKO/08-01-2019 - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2019'u da müjdelerle başlattı. Ekonomide dengelenme döneminin sağladığı her pozitif gelişmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Bütçe disiplininden tavi

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