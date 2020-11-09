Akşam saatlerinde kişisel Twütter hesabı üzerinden 'kamuoyuna duyurulur' başlıklı bir yazı yayımlayarak istifa ettiğini duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesaplarının çalınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyordu. Resmi kurumlardan bu saate dek bir açıklama gelmezken AK Parti MYK Toplantısının ardından açıklamada bulunan AK PArti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarının soruları üzerine istifanın kabu ledilip edilmediğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karar vereceğini söyleyerek gerekli bilgilendirmeyi yapma yetkisinin bulunmadığını ifade etmişti. İletişim Başkanlığı'ndan beklenen açıklama az önce geldi. Peki Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi mi?

BERAT ALBAYRAK'IN İSTİFASI KABUL EDİLDİ Mİ?

İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan 'Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Görevinden Af Talebine İlişkin Kamuoyu Açıklaması' başlıklı yazıda,

"Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir." ifadelerine yer verildi.