Berat Albayrak'ın yerine Abdullah Eren Cantimur mu geçecek? Abdullah Eren Cantimur kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı istifa açıklamasının ardından Ankara kulisleri son günlerde yaşanan olaylarla iyiden iyiye ısınmaya başladı. Gazeteci Barış Yarkadaş, AK Parti kulislerinden edindiği bilgilere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı için AK Partinin kurucuları arasında yer alan Abdullah Eren Cantimur'un adının geçtiğini ifade etti. Bu kapsamda Abdullah Eren Cantimur kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte detaylar...

ABDULLAH ERDEM CANTİMUR KİMDİR?

Abdullah Erdem Cantimur, 1961 yılında Kütahya'nın Simav ilçesinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Kütahya İdari Bilimler Yüksek Okulu'nda tamamladı. Bir dönem Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi olarak görev yapan Cantimur, Kütahya Serbest Muhasabeci Mali Müşavirler Odası'nda da dört dönem Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmuştur.

AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olan ve aynı zamanda 22. Dönem Kütahya Milletvekili görevini üstlenen Cantimur, Genel Merkez Teşkilat Başkan Başdanışmanlığı ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Ankara Şube Başkanlığı görevlerini yerine getirdi.

Halen Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Cantimur evli ve 4 çocuk babasıdır.

ABDULLAH ERDEM CANTİMUR KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1961 yılında Kütahya'nın Simav ilçesinde dünyaya gelen Abdullah Erdem Cantimur, 59 yaşındadır.

BERAT ALBAYRAK NEDEN İSTİFA ETTİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak aldığı flaş bir kararla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Albayrak'ın istifası şok etkisi yaratırken, istifanın nedeninde yatan neden de merak konusu oldu. Albayrak istifa etme nedeni olarak sağlık sorunlarını gerekçe gösterdi. Öte yandan BBC Türkçe'nin Ankara muhabiri Fundanur Öztürk'e konuşan bir Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilisi, Albayrak'ın Ağbal'ın atanmasından dolayı rahatsızlık duyduğunu, bu atamanın ardından Albayrak'ın istifasının beklenen bir gelişme olduğunu söyledi.

Financial Times ve Bloomberg haber kanalları da haberlerinde Albayrak ve Ağbal'ın anlaşamadığını kaleme aldı.

Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yer alan kabinede, Albayrak'ın hâlâ bu pozisyonda olduğu görülüyor.

Öte yandan Albayrak'ın Instagram hesabındaki bilgi kısmında Hazine ve Maliye Bakanı ifadesinin bulunması dikkat çekti.